Wärmeplanung und Winterdienst in Eisenach

Eisenach. Eine Einwohnerversammlung findet in Eisenach statt. Einige Themen wie Wärmeplanung und Winterdienst sind vorgegeben.

Eine Einwohnerversammlung findet am Donnerstag, 19. Oktober, ab 17.30 Uhr, im Stadtratssaal, Erdgeschoss Verwaltungsgebäude, Markt 22 (Ein- und Ausgang über Badergasse) statt. Dazu sind laut einer Pressemitteilung aus dem Eisenacher Rathaus alle Bürgerinnen und Bürger eingeladen. Auf der Tagesordnung stehen die kommunale Wärmeleitplanung, eine Zwischenbilanz des Beschwerdemanagements und die Organisation des Winterdienstes.

Einwohner der Stadt können Anfragen bis spätestens 16. Oktober einreichen an das Büro der Oberbürgermeisterin, Markt 1, 99817 Eisenach, unter Telefon: 03691/670104 oder per E-Mail an: eileen.richter@eisenach.de.