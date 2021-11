Ein Radfahrer ist in Eisenach von einem Auto angefahren worden. Laut Polizei fuhr der Autofahrer davon, ohne Hilfe zu leisten.

Wagen erfasst in Eisenach 63-jährigen Radfahrer - Autofahrer begeht Fahrerflucht

Eisenach. Ein Radfahrer ist in Eisenach bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Ein Wagen hatte ihn erfasst, der 63-Jährige stürzte. Der Autofahrer fuhr anschließend einfach weiter.

Ein Radfahrer ist am Sonntag in Eisenach von einem Auto angefahren und lebensbedrohlich verletzt worden. Der 63-Jährige habe an einer Kreuzung bei Grün die Straße überquert und sei dabei von einem rechts abbiegenden Autofahrer übersehen worden.

Wie die Polizei weiter mitteilte, stürzte der Radfahrer über die Motorhaube auf die Straße. Der Autofahrer flüchtete, ohne sich um den Schwerverletzten zu kümmern.

