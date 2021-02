Frankfurt. In Hessen ist am 14. März Kommunalwahl. Ex-Eisenacherin Ann-Kristin Müller leitet in Frankfurt den Wahlkampf.

Wahlen in Corona-Zeiten. Das geht, blickt man nach Hessen. Dort finden am 14. März Kommunalwahlen statt – Gemeindevertretungen oder Stadtverordnetenversammlungen sowie Landkreistage oder Ortsbeiräte werden neu gewählt. In mehr als 20 Städten und Gemeinden sind die Bürgermeister neu zu bestimmen, auch in Eisenachs Partnerstadt Marburg.