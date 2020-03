Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wahlkreisbüro bleibt erreichbar

Auch das Büro der Landtagsabgeordneten Anja Müller (Linke) in Bad Salzungen wird in den nächsten Tagen seinen Besuchszeitraum einschränken. Per Telefon und per Mail sei das Büro selbstverständlich jederzeit erreichbar, teilte Anja Müller am Dienstag mit. Derzeit organisiere man in ihrem Büro gerade Hilfsangebote für Menschen aus der Region. Wer zu den besonders stark betroffenen Altersgruppen gehört und den Weg in die Apotheke oder in den Lebensmittelläden nicht mehr gehen kann, sollte einfach anrufen“, so Mitarbeiter Sven Schlossarek. Wichtig ist aus Sicht von Müller, dass man nun im Sinne der älteren Menschen, welche ja zur besonderen Risikogruppe gehören, solidarisch und hilfsbereit, fair und sachlich als Partner zur Verfügung steht.

Kontakt ist möglich unter Telefon: 03695/604724