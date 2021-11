WAK-Inzidenz auf 317 gestiegen

Wartburgkreis. Sieben-Tage-Inzidenz in der Wartburgregion liegt bei 317,6.

876 aktive Covid-Infektionen meldet das Gesundheitsamt am Mittwoch, davon 201 in Eisenach, insgesamt 99 in Wutha-Farnroda und Ruhla. 99 sind es auch in Bad Salzungen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 317,6. In allen Bereichen sind dies signifikante Steigerungen gegenüber dem Vortag. Im Frühwarnsystem aus 7-Tage-Inzidenz, Hospitalisierung und Auslastung der Intensivbetten liegt der Wartburgkreis weiterhin in der Warnstufe 2 (beinhaltet G3 für gefährdete Bereiche).