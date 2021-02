Wo sich gerade noch Schnee türmte, rascheln jetzt schon wieder die Blätter auf dem abgetrockneten Waldboden. Am Lutherweg unweit der Hohen Sonne ist der malerische Sonnenuntergang ein Grund zum Innehalten.

Waldboden in der Wartburgregion hat den Schnee postwendend geschluckt

Kaum zu glauben, aber der Waldboden raschelt schon, obwohl gerade noch viel Schnee lag. Gunter Börner, Revierleiter in Oberellen, weiß, dass der ungefrorene Boden das Wasser wie ein Schwamm in null Komma nichts aufgesaugt hat. Im Rennsteiggebiet (im Bild der Sonnenuntergang am Lutherweg unweit der Hohen Sonne) staubt es gar schon. Das Wasserdefizit im Boden sei damit nicht ausgeglichen, das Tauwasser aber förderlich für die nun beginnende Pflanzphase im Wald.