Eisenach. Der Eisenacher Landtagsabgeordnete Raymond Walk (CDU) ist in die G 10-Kommission gewählt worden. Dabei geht es um Grundrechte von Bürgern.

Walk dankt für Vertrauen

Der Thüringer Landtag hat den Eisenacher Landtagsabgeordneten Raymond Walk (CDU) mit großer Mehrheit in die G 10-Kommission gewählt. Die Kommission nach Artikel 10 des Grundgesetzes tagt grundsätzlich geheim.

Sollen Grundrechte wie das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis von Bürgern ohne Mitteilung an diese eingeschränkt werden, bedarf es der vorherigen Prüfung. Hält die Kommission die Einschränkung für unzulässig, muss diese unverzüglich aufgehoben werden.

Das Gremium wird für die Dauer einer Amtsperiode gewählt. „Ich danke den Mitgliedern des Landtages für diesen neuerlichen Vertrauensbeweis und werde meine Pflichten verantwortungsvoll wahrnehmen“, so Walk. Er war bereits in der vorherigen Legislaturperiode Mitglied in besagter Kommission.