Walpers Anwesen in Oberellen strahlt wieder

So kommt doch richtig Stimmung auf. Lichterschmuck an Häusern und Grundstücken hat in der Weihnachtszeit Konjunktur. Die einen belassen es bei kleineren Details, andere wiederum greifen tiefer in die Leuchtenkiste. In Oberellen gibt es keine Häuser, deren Adventsschmuck alle Rekorde brechen. Viele Eigentümer haben ihre Anwesen aber liebevoll illuminiert. Von jedem ist etwas dabei. Herausragend ist im Dorf alle Jahre wieder Norbert Walper an der Weiherstraße, der Haus und Hof mit größerer Lichterausstattung erhellt und in Szene setzt.