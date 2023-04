Wanderbuchautor ist zu Gast in Eisenach und Ruhla

Ruhla. Der Wanderbuchautor Thomas Niedlich macht auf seiner Lesereise Station in Ruhla und Eisenach.

Der Wanderbuchautor und Autor von Erzählungen, Thomas Niedlich, liest am Sonntag, 30. April, um 17 Uhr im Café „Gute Stube“ in Ruhla, Marienstraße 1. Am Mittwoch, 3. Mai, ist er um 17.30 Uhr in der Eisenacher Buchhandlung „Leselust“, Georgenstraße 2, zu Gast. Er stellt die Erzählung „Der Blick aus dem Küchenfenster“ vor, die eng mit dem eigenen Lebensweg verknüpft ist. Niedlich wirft einen Blick zurück auf die Geschichte seiner Familie als auch auf die heutigen aktuellen Themen der Gesellschaft. Weiter stellt er sein Buch über unbekannteren Orte in Thüringen vor. Dafür war er auch in der Region Eisenach unterwegs.

Lesung 30. April Café „Gute Stube“ Ruhla und 3. Mai Eisenacher „Leselust“, freier Eintritt