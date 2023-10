Wandern auf der Grenze am Tag der Einheit

Rund um die Tropfsteinhöhle in Kittelsthal gibt es am Dienstag einen Herbstmarkt. Geowissenschaftler Jonathan Harjes führt dabei stündlich durch die Höhle.

Wartburgkreis. 3. Oktober im Wartburgkreis: Mit dem Singen auf dem Eisenacher Markt starten die Achava-Festspiele.

Am 3. Oktober wird zum 33. Mal die deutsche Wiedervereinigung begangen. Rund um den Feiertag gibt es viele Veranstaltungen. Hier einige von ihnen:

Nach einer umfangreichen Neugestaltung ist die Eisenacher Predigerkirche ab Mittwoch wieder regulär geöffnet. Eisenacher und ihre Gäste sind schon am 2. Oktober von 10 bis 17 Uhr eingeladen. Der Eintritt beträgt nur einen Euro.

Ein Herbstfest wird am 3. Oktober an der Tropfsteinhöhle Kittelsthal gefeiert. Ab 11 Uhr gibt es einen Markt mit regionalen Händlern. Um 13 Uhr findet die Feierstunde der Stadt Ruhla zum Tag der Deutschen Einheit mit Vertretern der Partnergemeinde Schalksmühle statt. Ab 14 Uhr finden stündlich Führungen in der Tropfsteinhöhle statt. Ab 18 Uhr gibt es „Erlebnis Licht und Klang in der Höhle“.

Die diesjährigen Achava-Festspiele werden am 3. Oktober um 19 Uhr in Eisenach mit einem gemeinschaftlichen Singen mit dem Gospelchor Eisenach auf dem Marktplatz und einer Liveschaltung nach Weimar eröffnet.

Nach der mehrjährigen Corona-Pause findet es dieses Jahr wieder statt: das Einheitskonzert der Stadt Bad Liebenstein auf dem Altenstein. Ab 15 Uhr gibt es Blasmusik mit „Aufgebrasst“ im Biergarten des Café Altenstein. Für das leibliche Wohl sorgt das Team des Café Altenstein. Das begrüßt am Feiertag bereits ab 10 Uhr die Besucher.

Ein Oktoberfest wird am 2. Oktober im Feuerwehrgerätehaus Ütteroda gefeiert. Ab 19 Uhr gibt es Livemusik mit den Stregdaer Musikanten und ein Schlachtebuffet.

Traditionell wird auf dem Heldrastein bei Treffurt der 3. Oktober gefeiert. Die IG Heldrastein bewirtet Wanderer von 10 bis 16 Uhr.

Immer am 3. Oktober findet bei Treffurt ein Grenzwanderung statt. Gestartet werden kann am Dienstag jeweils um 12.30 Uhr am Anger in Pferdsdorf, an der Aral-Tankstelle in Creuzburg und am ehemaligen Sägewerk Herrmann in Ifta. Am Grenzdenkmal am Stangenweg treffen sich die Gruppen um 13.30 Uhr und wandern nach Ifta. Ab 15 Uhr gibt es dort am Schulgebäude ein gemütliches Beisammensein.

Zu einer musikalischen Lesung wird am 3. Oktober in das Werratal-Museum nach Gerstungen eingeladen. Nach einer Führung durch das Museum (14 Uhr) wird Christine Stauch in einer Lesung (14.30 Uhr) an den 50. Todestag der Autorin Brigitte Reimann und ihren Briefwechsel mit Christa Wolf erinnern. Musikalisch begleitet wird die Lesung von Udo Herrmann. Im Anschluss gibt es Kaffee und Kuchen.