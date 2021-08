Wanderung durch Eisenach auf den Spuren der heiligen Elisabeth

Eisenach. Wissenswertes zum Leben und Wirken der Landgräfin Elisabeth von Thüringen gibt es am 22. August von drei bekannten Eisenacher Gästeführerinnen.

Eisenach feiert in diesem Jahr nicht nur das Jubiläum der Bibelübersetzung durch Martin Luther, sondern auch das 800. Hochzeitsjubiläum der heiligen Elisabeth von Thüringen. Aus diesem Anlass lädt das Thüringer Museum Eisenach am 22. August zu einer geführten Wanderung an ausgewählte Orte mit historischem und sagenhaftem Bezug zu Elisabeth ein.

Begleitet wird die Wanderung nach Angaben der Stadt von den Eisenacher Gästeführerinnen Ina Conrad, Cornelia Hartleb und Helga Stange in mittelalterlichen Kostümen, die Interessantes und Wissenswertes zum Leben und Wirken der ungarischen Königstochter und späteren Landgräfin berichten. Beginnend um 15 Uhr an der Eisenacher Elisabeth-Kirche in der Sophienstraße 10 führt die Wanderung entlang des geplanten Rosenwunderweges über die Wegstationen Sankt Annen, Hellgrevenhof, Predigerkirche, Pfarrberg bis zur Georgenkirche, in der im Jahr 1221 der Thüringer Landgraf Ludwig IV. die ungarische Königstochter Elisabeth heiratete. Vor der Predigerkirche werden die Gäste von Thomas Wagner erwartet, der mittelalterliche Musik auf historischen Instrumenten erklingen lässt. Das Ende der Wanderung ist gegen 16.30 Uhr zu erwarten.

Zur Teilnahme an der Führung ist eine telefonische Voranmeldung unter der Rufnummer (03691) 743293 von Mittwoch bis Sonntag, 14 bis 17 Uhr, erforderlich. Die Veranstaltung ist kostenfrei.