Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wanderung zur Köhlerhütte

Der Wanderverein Hainich-Rennstieg nimmt am Sonntag, 28. Juni, seine geplanten Wanderungen wieder auf. Die mittelschwere, zwölf Kilometer lange Tour führt von Schönau zur Köhlerhütte bei Schmerbach. Beginn ist um 10 Uhr in Schönau, auf dem Parkplatz am Bahnhof. Eine Einkehr ist in der Köhlerhütte möglich. Nähere Informationen erteilt Renate Voß, Telefon: 03691/ 89 06 12.