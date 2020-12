Restaurator Wolfgang Petzholdt bei der Arbeit in der Eisenacher Friedhofskapelle.

Wandmalerei in Eisenacher Friedhofskapelle wird untersucht

Die Kapelle auf dem Eisenacher Hauptfriedhof kann ab sofort nur noch donnerstags, freitags und an drei von vier Samstagen im Monat für Trauerfeiern genutzt werden. Das teilt die Stadtverwaltung Eisenach mit. Als Grund werden restauratorische Voruntersuchungen der Wandmalerei in der Friedhofskapelle genannt.

Restaurator Wolfgang Petzholdt hat mit der Arbeit begonnen. Er ist in der Regel von Montag bis Mittwoch in der Kapelle tätig. Ziel der Restaurierung ist, die bauzeitliche Raummalerei von 1898 teilweise freizulegen und zu rekonstruieren. Für die Arbeiten, die voraussichtlich bis März 2021 andauern, wird ein Gerüst aufgestellt, welches die gesamte Zeit in der Kapelle verbleibt. Bei Trauerfeiern wird das Gerüst abgedeckt und zur Seite gerollt, sodass keine wesentlichen Beeinträchtigungen entstehen.

Ab sofort sind nur noch maximal 15 Personen gestattet

Bei der Friedhofskapelle handelt es sich um ein neoromanisches Bauwerk, das in der Folgezeit und im Wirkungskreis der Wartburgerneuerung entstanden ist. Typisch für diese Zeit sind die durchgestalteten Innenräume mit Rundbögen, Würfelkapitellen, Quaderungen und Arkadenbogenfenstern mit Überfangbögen.

Des Weiteren teilt die Stadtverwaltung mit, dass aufgrund der Corona-Sonderverordnung von Thüringen vom 1. Dezember bei Trauerfeiern neue Regelungen zu beachten sind. Ab sofort sind nur noch maximal 15 Personen gestattet, unabhängig davon, ob die Trauerfeier, Beerdigung oder Beisetzung in der Kapelle oder unter freiem Himmel direkt am Grab stattfindet. In der Friedhofkapelle muss eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden, im Freien wird das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung empfohlen.