War Radegunde Vorbild für die Heilige Elisabeth in Eisenach?

„Thüringen ist kein neues, sondern das älteste aller Bundesländer“, betont Matthias Klaß augenzwinkernd. Thüringer errichteten das erste Königreich auf dem Boden des heutigen Deutschlands. „Der römische Dichter Vegetius Renatus erwähnt die ,Thoringer‘ bereits 390 nach Christus“, ergänzt der leidenschaftliche Hobby-Historiker erklärend.

Er empfindet, dass Thüringens älteste Geschichte zu wenig Aufmerksamkeit erfährt. „Über Martin Luther und die Heilige Elisabeth gibt es unzählig viele Bücher – über die Zeit des Thüringer Königreichs wenige; sie verdient eine bessere Präsentation“, begründet der Eisenacher den Schritt zu seinem inzwischen dritten Buch „Kampf um Thüringen – der Untergang“.

Die historisch verbürgten Fakten mochte Matthias Klaß keinesfalls lustlos als Sachbuch aneinanderreihen; vielmehr gelingt es dem Autor, die Leser in 280 spannend erzählten Roman-Seiten in die Zeit religiöser und politischer Intrigen und Ränkespiele vor 1500 Jahren zu entführen, lange bevor an den Bau der Wartburg zu denken ist. Für Lücken in den belegten Überlieferungen bemüht Matthias Klaß seine Phantasie, beschreibt voller Kurzweil Szenen, die sich durchaus so zugetragen haben könnten. „Mir war wichtig, aufzuzeigen, dass Thüringen ein richtiger Machtfaktor war – Thüringen gehörte damals nach dem Rückzug der Römer zu den Top5 in Europa“, erzählt der Autor über das Königreich, das sich zwischen Donau, Main und Elbe erstreckte.

Bereits im Jahr 2011 nimmt der heute 55-Jährige, der im Hauptberuf Caterer und im Zweitjob Publizist, Videofilmer, Fotograf und Poetry Slammer ist, die Arbeit für seinen Historienroman auf, recherchiert, redigiert, redet mit Kennern der frühesten Thüringer Geschichte. Die pandemiebedingten Beschränkungen des vergangenen Frühjahrs schenken dem Organisator des Eisenacher Slammerkrieges und des Sommergewinn-Slams genügend kreativen Freiraum, sein letztlich in einem Arnstädter Verlag erschienenes Buchprojekt zu vollenden.

Den Buchtitel schmückt der Erfurter Kevin Hallmann mit seinem raffiniert in Szene gesetzten Kunstwerk des lichterloh in Flammen stehenden Königshofs. Viele der handelnden Romanfiguren tragen ihren geschichtlich verbürgten Namen, bei anderen sucht der Autor ähnlich klingende, die einen Rückschluss auf die damaligen Akteure zulassen.

Die Schlacht an der Unstrut – auch Schlacht bei Burgscheidungen – besiegelte im Jahr 531 das Ende des Thüringer Königreiches durch den Triumpf der fränkischen Krieger. „In der Unstrut wurden so viele Leichname von Thüringern übereinandergestapelt, bis die Franken wie auf einer Brücke das andere Ufer erreichten“, schildert Matthias Klaß diesen abscheulichen Tatbestand. Die Sieger verschleppen die Thüringer Prinzessin Radegunde und ihr Bruder nach Neustrien, damals der nordwestliche Teil des fränkischen Reiches.

Um das Jahr 540 heiratet Franken-König Chlothar die Thüringer Prinzessin gegen ihren Willen. Während die Heilige Elisabeth heute rund um den Globus große Huldigung erfährt, geht Radegunde fast leer aus. „Die Biografien beider ähneln sich sehr – Elisabeth muss Radegunde gekannt haben; sie dürfte mit ihrer Wohltätigkeit für Elisabeth Vorbild gewesen sein“, meint der Autor. Er plant bereits eine Fortsetzung.

„Kampf um Thüringen – Der Untergang“, ISBN: 978-3-945068-29-8, 19,80 Euro.