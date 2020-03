Jahr für Jahr nehmen etwa 650 Jugendliche in der Wartburgregion an der Jugendweihe teil.

Warmer Regen für den Jugendweihe-Verein

Der Verein Alternative 54 unterstützt die Interessenvereinigung Jugendweihe Eisenach/Wartburgkreis mit 400 Euro.

Jahr für Jahr geleitet die Interessenvereinigung in der Wartburgregion in etwa 15 Feierstunden mehr als 650 Jugendliche in das Erwachsendasein. Vor dieser Feierstunde sind die jungen Menschen zum Mitmachen gefordert. Es gibt Kurse zu Benimm-Regeln, Erste Hilfe, Fotografieren oder Frisur/Kosmetik. Dazu bietet der Verein Fahrten mit internationalen Zielen an - zahlreiche Veranstaltungen, die helfen sollen, individuell auf die Welt der Selbständigkeit und Verantwortlichkeit vorzubereiten.

„Ich freue mich, dass die Alternative 54 dieses ehrenamtliche Engagement unterstützt und damit das Fortbestehen dieser qualitätsvollen Arbeit von den vielen Ehrenamtlichen sichert“, sagt die Landtagsabgeordnete, Kati Engel (Linke).

Der Verein Alternative 54 entstand aus Protest gegen die automatische Diätenerhöhung nach Artikel 54 der Landesverfassung – eine Klage der Links-Fraktion war nicht erfolgreich. Daher hatten 1995 die Landtagsabgeordneten der PDS den Verein gegründet, der Geld aus den Diäten-Erhöhungen als Spenden Vereinen, Initiativen und Projekten zukommen lässt.