Warnung vor Dachlawinen und Eiszapfen

Das Tauwetter lässt Eiszapfen an Dächern und Rinnen gefährlich wachsen. Deshalb wurden bereits Gehwege gesperrt.

Aufgrund des Tauwetters lösen sich Schneebretter und Eiszapfen an Gebäuden. Das kann gefährlich werden. Darauf weist die Stadtverwaltung Eisenach hin und erinnert die Eigentümer an ihre Sicherungspflicht.

Sollten Eiszapfen in Eigenregie entfernt werden, ist darauf zu achten, dass der Bereich darunter abgesperrt ist. Das Absperren auf Gehwegen oder Fahrbahnen bedarf nach Angaben aus dem Rathaus einer Anordnung verkehrsregelnder Maßnahmen sowie einer Sondernutzungserlaubnis. Beides erteilt die Straßenverkehrsbehörde, Telefon 03691/ 670 657 oder E-Mail: strassenverkehr@eisenach.de. Erforderliche Angaben sind Straße/Hausnummer, Kontaktdaten des Eigentümers und Verantwortlichen sowie Ausmaß und Zeitpunkt der Sperrung. Eine Lagekarte sowie Fotos sind außerdem hilfreich. In dringenden Fällen, so heißt es weiter, erfolgt nach Vorlage der vollständigen Antragsunterlagen eine kurzfristige Genehmigung.

Außerdem wird hingewiesen, dass ein Einsatz der Feuerwehr wegen Eiszapfen und Dachlawinen kostenpflichtig ist.