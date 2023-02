Wartburg als reiche Inspirationsquelle für den Bayernkönig

Eisenach. Vortrag „Geheimnisvolle Wartburg“ der wissenschaftlichen Leiterin der Wartburg-Stiftung im Eisenacher Geschichtsverein.

Um das Bergschloss hoch über der Stadt Eisenach ranken sich viele Mythen, Wunder und Rätsel. Neben den Legenden zu einem geheimen Gang zwischen Wartburg und Stadt, zu einer mysteriösen Einritzung im Verließ von Fritz Erbe oder verschiedenen Deutungen zur Herkunft des Velsbachsteins gesellen sich zahlreiche weitere Rätsel, die dem Wartburgbesucher meist verborgen bleiben. Einige Geheimnisse lüftet kürzlich die wissenschaftliche Leiterin der Wartburg-Stiftung, Dr. Grit Jacobs, während ihres prächtig besuchten Vortrags „Geheimnisvolle Wartburg“, zu dem der „Eisenacher Geschichtsverein“ in das Nachbarschaftszentrum eingeladen hat.

Bauarbeiten in der Elisabethkemenate, Fotografie von Hans Lucas von Cranach von 1902. Foto: Wartburg-Stiftung, Fotothek

Die Elisabethkemenate im Palas, die im 17. Jahrhundert auch „Fräulein Elisabeths Kaminstube“ heißt, sieht die Heilige nie mit der prächtigen Mosaik-Gestaltung. Einst stapelt sich jahrhundertelange Geschichte in diesem Gewölbezimmer. Das Archiv des Herzogtums Sachsen-Weimar-Eisenach kommt aus der Stadt auf die Burg und später zurück. „Das Archiv konnte Carl Salomo Thon von Weimar aus betreiben“, erzählt Grit Jacobs. Der Geheime Rat und Oberkonsistorialdirektor, der durch seine Veröffentlichung „Schloß Wartburg” bekannt wird, stirbt 7. März 1830 in Eisenach.

Entwurf des Architekten Hugo von Ritgen für das Treppenhaus der Wartburg. Foto: Wartburg-Stiftung

In Andenken an Elisabeth erhält der Raum, einst Privatgemacht des Großherzogs, schmückende Wandmalereien. Anlässlich seiner Kaiserwerdung sichert Wilhelm II. bei einem seiner Besuche auf der Wartburg zu, einen Raum neu gestalten zu lassen. „Immer wenn Kaiser Wilhelm auf die Burg kam, war sie für den Besucherverkehr geschlossen“, erzählt die Referentin. Der Großherzog arrangiert sich hingegen mit den Besucherströmen.

Entwurf von 1858 für das Ritterbad der Wartburg vom Architekten Hugo von Ritgen. Foto: Wartburg-Stiftung

Das geplante Mosaik im byzantinischen Stil findet bei Carl Alexander wenig Zuspruch, dennoch wird 1902 mit der Ausstattung begonnen. Nur gegen Aufpreis darf der Wartburgbesucher in das neue Mosaikzimmer spähen. Im Mosaik „Das Kreuzfahrerschiff“ erfährt Kaiser Wilhelm II., mittig im Schiff platziert, als Spender des Zimmers Würdigung. In einem Fresco-Band darunter taucht zwischen gleichmäßig wiederkehrenden Ornamenten plötzlich das Ehrenzeichen Kaiser Wilhelm II. zur Weihe der Erlöserkirche in Jerusalem aus.

Knecht Andreas Laufer in einer Zeichnung von Friedrich Preller d. Ä. Foto: Wartburg-Stiftung, Kunstsammlung

Dass der Sängersaal im Schloss Neuschwanstein eine Kopie des Festsaals der Wartburg ist, weiß fast jedes Kind. „Es gibt aber viel mehr Wartburg auf Neuschwanstein“, betont Grit Jacobs, die beispielsweise an das von Architekt Hugo von Ritgen für die Wartburg entworfene Treppenhaus denkt, das in der Sanierungsphase der 1950er Jahre geopfert wird. Auch vor Möbelstücken machen Neuschwansteins „Fälscher“ nicht halt, wie der Minnesängerschrank beweist. „Wäre Ludwig von Bayern nicht 1886 gestorben, wäre die Kopie vermutlich früher fertig gewesen als das Original“, spricht Grit Jacobs über das Ritterbad, das auf Neuschwanstein nicht über die Rohbau-Stufe hinauskommt. Erst mit dem Bau der Wartburgwasserleitung wird das Projekt hier in Angriff genommen.

Büste von Andreas Laufer am Palas der Wartburg. Foto: Fotografie Wartburg-Stiftung, Fotothek

Die wissenschaftliche Leiterin der Wartburg-Stiftung würdigt in ihrem Vortrag auch eine Person der Wartburg, die im Schatten Großes vollbrachte. Knecht Andreas Laufer schleppt 80.000 Putten Trinkwasser in seiner mehr als 60-jährigen Dienstzeit zur Burg. Eine Büste in der Eseltreiberstube erinnert an ihn.