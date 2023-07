Abschiedsbild ThSV Eisenach für die erfolgreiche Saison 22/23. Die Mannschaft ist in die erste Handballbundesliga aufgestiegen.

Wartburg-Cup der Handballer in der Eisenacher Aßmann-Halle

Eisenach. In der Werner-Aßmann-Halle werden derzeit umfangreich umgebaut. Bis zum Wartburg-Cup muss das Gros der Arbeiten erledigt sein.

Der ThSV Eisenach ist vom 4. bis 6. August Gastgeber für den Wartburg-Cup. In unserem Beitrag über Umbauten in der Werner-Aßmann-Halle (Ausgabe vom 15. Juli) war ein falsches Datum genannt. Beim Wartburg-Cup sind die Füchse Berlin, der HC Erlangen und die HSG Wetzlar zu Gast. Trainingsauftakt für die Erstliga-Handballer ist der 24. Juli. An dem Tag wird die Mannschaft außerdem von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) empfangen.