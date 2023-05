Wartburg ist nicht Wartburg – und Heimweh ist nicht Heimweh

Norman Meißner über lyrischen Liebreiz.

Seit weit mehr als zwei Jahrzehnten organisieren die Freunde des Allgemeinen Wartburgfahrerclub Eisenach jährlich mit einem enormen Kraftaufwand das Wartburg-„Heimweh“ jeweils am ersten Augustwochenende am Fuße der Wartburg. Doch das Wartburg-Heimweh ist eigentlich viel älter, genauer gesagt sogar 140 Jahre älter, lange bevor der erste Wartburg-Motorwagen in Eisenach entsteht. „Wo ich streife, wo ich jage, bleibt ein Wunsch mir ungestillt, weil ich stets im Sinne trage, Wartburg, deine Schönheit Bild. In des Forsts umlaubtem Grunde, in der Talschlucht dunklem Graus sehnt das Aug‘ zu jeder Stunde sich nach dir, mein Herz-ruh-Aus“. Dies Zeilen veröffentlicht Joseph Victor von Scheffel 1863 im Gedicht „Wartburg-Heimweh“. Diese lyrische Perle entdecken aufmerksame Wartburgbesucher auf einer Tafel am Tugendpfad. Zehn Jahre später würdigt er Eisenach Feste abermals mit dem lyrischen Festspiel „Der Brautwillkomm auf Wartburg“. Die Liebe zur Wartburg spiegelt sich auch in seinem Gedicht „Wartburg-Dämmerung“ wider. Wegen Cholera bleibt ein Epos über die Wartburg unvollendet.