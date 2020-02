Birgit Schellbach hat eine Wartburggasse in Oberösterreich entdeckt.

Wartburg ist überall

Es gibt eine Wartburggasse in Bad Goisern im Salzkammergut in Oberösterreich! Ich staunte nicht schlecht, als ich durch die Straße gelaufen bin. Von der freundlichen Dame in der Tourist-Information wollte ich natürlich wissen, wie die Gasse zu ihrem Namen gekommen ist. Sie berichtete von einem Gasthof „Zur Wartburg“, der sich dort befunden und vermutlich zur Namensgebung geführt hat.

Der Wirt zu jener Zeit war Konrad Deubler (1814 bis 1884), der in Österreich als Bauernphilosoph bekannt ist. Er war auch Müller und Bäcker und befasste sich in seiner freien Zeit mit aufklärerischen und religionskritischen Schriften. Außerdem hat er sein Wissen bei zahlreichen Reisen erweitert. Kontakte pflegte er unter anderem zu Ludwig Feuerbach und Ernst Haeckel. Zwei Jahre war er Bürgermeister und veranlasste die Gründung einer nichtkonfessionellen Schule in Goisern.

Warum er auf die Wartburg als Namensgeber für seinen Gasthof gekommen ist, ließ sich allerdings nicht genau klären. Vielleicht war er Protestant. Die Lutherische Lehre war im Salzkammergut weit verbreitet, und zahlreiche Familien mussten sogar eine Zwangsaussiedlung nach Siebenbürgen in Kauf nehmen, weil sie nicht zum Katholizismus zurückkehren wollten.

Aber das ist schon wieder ein anderes Kapitel.