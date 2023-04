Wartburg soll in neuem Glanz erstrahlen

Eisenach. Die Sanierung der Außenbeleuchtung an der Wartburg wird staatlich gefördert.

Die energetische Sanierung der Außenbeleuchtung der Wartburg kann in Angriff genommen werden, teilt der CDU-Bundestagsabgeordnete Christian Hirte in einem Schreiben mit. Die Modernisierung der Beleuchtung wird aus dem Förderprogramm „Investitionen für nationale Kultureinrichtungen in Deutschland“ unterstützt. Christian Hirte begrüßt eine Förderung für die Wartburg und spricht von einem wichtigen ökologischen Beitrag.

„Mit der finanziellen Unterstützung können dringend notwendige Sanierungsarbeiten durchgeführt werden. Die geplante energetische Sanierung der Außenbeleuchtung wird einen wichtigen Beitrag zur Energieeinsparung leisten“, so Hirte. Mit dem Programm „Investitionen für nationale Kultureinrichtungen in Deutschland“ fördert der Bund – in der Regel jeweils zur Hälfte gemeinsam mit den Ländern – Investitionsmaßnahmen zum Erhalt national bedeutsamer Kultureinrichtungen.

Schließlich erklärt Hirte: „Die Wartburg besitzt deutschlandweite kulturelle Strahlkraft. Mit der neuen Beleuchtung wird sie in neuem Glanz erstrahlen und weiterhin einen wichtigen Beitrag für unsere kulturelle Identität und den Tourismus in unserer Region leisten.“