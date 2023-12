Wartburg-Sparkasse verdoppelt jede Spende für die Tafel Eisenach

Eisenach Die von der Caritas betriebene Tafel braucht dringend einen Transporter, ist dafür auf Spenden angewiesen. Mit einer Aktion könnte man dem Ziel näher kommen.

Dem Beispiel des Eisenacher Gospelchores folgen sollen noch möglichst viele, um ein Ziel zu erreichen, nämlich der Eisenacher Tafel einen dringend benötigten Transporter finanzieren zu können. Die Caritas, Betreiber der Tafel, ist dafür auf Spenden angewiesen. Der Gospelchor überweist der Tafel die Einnahmen seines kürzlichen Adventskonzertes vor etwa 400 Besuchern, mindestens 3000 Euro werden das sein.

Budget von 5000 auf 6500 Euro erhöht

Nicht nur die Caritas dankt dem Chor für diese Spende, auch die Wartburg-Sparkasse. Auch sie zeigt sich hilfsbereit. Auf jeden gespendeten Euro legt die Wartburg-Sparkasse einen Euro drauf. Ursprünglich standen dafür 5000 Euro zur Verfügung. Nun besteht die berechtigte Hoffnung, dass dieser Betrag auf 6500 Euro aufgestockt wird. Deshalb mögen weitere Menschen dem Vorbild des Eisenacher Gospelchores folgen.

Die Tafel, die Menschen mit Transferleistungen, mit Lebensmitteln unterstützt, sammelt koordiniert im Großraum Eisenach Lebensmittel vor allem bei Supermärkten Lebensmittel ein, die sonst weggeworfen werden würden, weil sie entweder nicht mehr ansehnlich sind oder das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist. Schlecht sind diese Lebensmittel damit aber nicht.

Um möglichst viele Lebensmittel einzusammeln zu können und dann in der Friedensstraße an Bedürftige ausgeben zu können, braucht es zwei Transporter. Der TÜV hat einem mit Kühlung ausgestatteten Tafel-Transporter gerade das Todesurteil ausgestellt. Die Schäden am Fahrzeug sind so groß, dass auch eine Reparatur nicht mehr lohne, hieß es von der Tafel.

Ein gebrauchter Transporter wäre in Eisenach zu haben, kostet aber etwa 36.000 Euro. Das alleine kann die Caritas nicht stemmen. Mithilfe der Spenden-Verdopplung durch die Wartburg-Sparkasse könnte es gelingen.