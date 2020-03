Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wartburg-Sparkasse verlängert Öffnungszeiten

Wartburgregion Um den zu erwartenden Kundenandrang an den Tagen rund um die bevorstehenden Rentenzahlungen zu entzerren, erweitert die Sparkasse in allen Filialen in den kommenden Woche an drei Tagen ihre Öffnungszeiten (31. März und 2. April jeweils 9 bis 12 Uhr sowie 14 bis 18 Uhr und am 1. April von 9 bis 14 Uhr). Danach gelten wieder die üblichen Öffnungszeiten.

„Aufgrund des Corona-Virus gilt es auch für uns größere Kundenansammlungen und Warteschlangen in unseren Filialen zu vermeiden“, begründet Sparkassenchef Tino Richter. Er bittet dennoch alle Kunden, die am 31. März ihre Rente aufs Konto bekommen, nicht gleich an diesem oder einem der beiden folgenden Tage Abhebungen vorzunehmen. „Die Selbstbedienungszonen bleiben rund um dei Uhr geöffnet. Wer also nicht unbedingt sofort Bargeld benötigt, sollte bitte die Stoßzeiten zwischen 9 und 12 vermeiden“, so Richter. Auch andere Geldgeschäfte wie Sparbuchnachträge, Reklamationen oder Geldwechseln könnten sicher auch zu einem späteren Zeitpunkt erledigt. Für dringende Überweisungen könne man das Formular zu Hause ausfüllen und in dei Überweisungsboxen in den Filialen oder den Briefkasten einwerfen. Richter: „Alle beleghaften Überweisungen werden an diesen drei Tagen zum gleichen Preis wie am Überweisungsterminal ausgeführt.“ Für den Ausdruck von Kontoauszügen habe jeder Kunde ohnehin drei Wochen Zeit. Die ursprünglich für diesen Tag avisierte Ausgabe der neuen Sondermünze „An Land“ sei auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Tino Richter appelliert: „Auch wir werden an diesen Tagen den Zugang in allen Filialen steuern, wie es bereits die Supermärkte praktizieren. Das dient dem Schutz der Kunden und unserer Mitarbeiter.“