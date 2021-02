Wartburgkreis: Auto von Dachlawine demoliert

Glück im Unglück hatte am Mittwochnachmittag der Fahrer eines Kleinwagens, der am ehemaligen Hotel Waldfrieden in Wolfsburg-Unkeroda fuhr und dabei von einer Dachlawine aus Eis und Schnee getroffen wurde. Durch die Wucht des Aufpralls wurde vor allem die Frontscheibe des Autos zerstört. Der Fahren blieb unverletzt. Die Feuerwehr wurde gerufen. Wehrführer Daniel Rauscher forderte die Drehleiter der Berufsfeuerwehr Eisenach an. Mit ihrer Hilfe inspizierten Kameraden das Dach, ob weitere Schneebrettgefahr ausgeht und man die Fläche notfalls von Eis und Schnee befreien muss. Es gab Entwarnung und die Leiter konnte wieder abrücken.

