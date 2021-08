Wartburgkreis bietet Hilfestellung an

Wartburgkreis. Sanierung der Überfahrten in Mosbach müssen genehmigt werden.

Bei den schweren Unwettern im Juni wurden in Mosbach zahlreiche Durchlässe und Überfahrten der Bachläufe zu den Grundstücken zerstört. Die Reparatur und Wiederherstellung liegt in der Verantwortung der Eigentümer, weil es sich um ihre privaten Grundstückszufahrten handelt. Der Kreis will die Eigentümer unterstützen und Hilfestellung bei der Beantragung der notwendigen wasserrechtlichen Genehmigungen geben. Das Umweltamt wolle die Beseitigung der Schäden so unkompliziert wie möglich handhaben, so das Landratsamt.

Anlagen in, an, über und unter oberirdischen Gewässern sind so zu errichten, zu betreiben, zu unterhalten und stillzulegen, dass keine schädlichen Gewässerveränderungen zu erwarten sind und die Gewässerunterhaltung nicht mehr erschwert wird als nötig. Die beiden durch Mosbach verlaufenden Gewässer Hainbach und Mosbach sind Gewässer II. Ordnung und wenn solche Anlagen dort verändert werden, muss dies die Untere Wasserbehörde genehmigen. Der Antrag dazu ist auf der Homepage des Landratsamtes unter Umweltamt -> Formulare und Merkblätter zu finden.

Betroffene können sich auch direkt an die Untere Wasserbehörde wenden Tel.: 03695/616701 oder per E-Mail: umwelt@wartburgkreis.de.