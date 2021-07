Wartburgkreis: CDU schlägt Ulrike Jary als Kreistagsvorsitzende vor

Wartburgkreis. Die erste Sitzung des neuen Kreistags findet am 20. Juli in Barchfeld statt. Ulrike Jary wird als Vorsitzende vorgeschlagen.

Der neu gewählte Kreistag kommt am Dienstag, 20. Juli, um 16 Uhr zu seiner ersten Sitzung zusammen. Das Gremium tagt in der Sport- und Mehrzweckhalle in Barchfeld. Wie die CDU ankündigt, wird sie Ulrike Jary aus Wutha-Farnroda als Vorsitzende des Kreistags vorschlagen. Weiter informierte die Partei, dass Martin Henkel aus Geisa zum Vorsitzenden der aus 17 Mitgliedern bestehenden CDU-Fraktion gewählt worden ist. Er hatte diese Funktion auch schon in der letzten Legislaturperiode inne. Stellvertretende Fraktionsvorsitzende sind Michael Brodführer, Bürgermeister von Bad Liebenstein, sowie erstmalig Manuela Henkel, Bürgermeisterin von Geisa, und der Immobilienwirt Christoph Ihling aus Eisenach.