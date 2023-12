Wartburgkreis druckt Kalender nach

Wartburgkreis Wandkalender mit Drohnenbildern war vergriffen

Da der vom Wartburgkreis herausgegebene Wandkalender mit Drohnenfotografien aus der Region in der ersten Auflage bereits vergriffen ist, hat das Landratsamt nun nochmals 200 Exemplare nachdrucken lassen. Der A3-Kalender ist zum Preis von 16 Euro wieder in den Buchhandlungen „Thalia“ in Eisenach und in der „Buchhandlung am Markt“ in Bad Salzungen erhältlich.

13 großformatige Landschaftsaufnahmen und kurze, einfühlsame Texte stellen die Region und ihre herrlichen Naturräume vor. Hobbyfotograf Danny Strauß aus Pferdsdorf bei Vacha war dazu ein Jahr lang im Wartburgkreis mit seiner Drohne unterwegs. Seit vier Jahren widmet sich der naturbegeisterte Hobbykünstler der Fotografie.