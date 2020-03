Wartburgkreis: Elvira Fischer ist neue Seniorenbeauftragte

Der Wartburgkreis hat wieder eine Seniorenbeauftragte. Bei der geheimen Wahl im Kreistag erhielt die einzige Kandidatin, Elvira Fischer, 37 Ja-Stimmen bei drei Gegenstimmen. Als Stellvertreterin wurde – ebenfalls als einzige Bewerberin – einmütig (40 Stimmen) Christel Hermann gewählt. Landrat Reinhard Krebs (CDU) überreichte die Ernennungsurkunden an die beiden Ehrenamtlichen.

Elvira Fischer ist 61 Jahre alt, verheiratet und wohnt in Sünna. Sie arbeitet bereits als Leiterin des Seniorenbüros des Wartburgkreises, das vom Demokratischen Frauenbund getragen wird. „Sie kennt sich also in der Materie sehr gut aus und hat auch die entsprechenden Kontakte im Kreis“, so Beigeordneter Martin Rosenstengel (CDU) bei der Vorstellung der Kandidatinnen. Elvira Fischer war bereits in den Jahren 2013 und 2014 als ehrenamtliche Seniorenbeauftragte des Wartburgkreises aktiv.

Christel Hermann ist 65 Jahre alt, verheiratet und kommt aus Kaltenborn. Als langjährige Mitarbeiterin der Kreisverwaltung, habe die neue stellvertretende Seniorenbeauftragte, so Rosenstengel, „Kompetenz im Umgang mit den Bürgern“ vorzuweisen. In die Ämter berufen sind die beiden für die Zeit der Wahlperiode des Kreistages.

Die Seniorenbeauftragte soll die Mitwirkung und die aktive Teilhabe der Senioren an der Willensbildung bei wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und politischen Entscheidungen fördern und unterstützen, heißt es in der dazugehörigen Satzung des Kreises. Diese musste auch geändert werden, weil bislang keine Stellvertretung vorgesehen war. Die Beauftragte soll sich für ein solidarisches, verständnis- und respektvolles Miteinander der Generationen und für die gleichberechtigte, aktive Teilhabe von Senioren am Leben in der Gemeinschaft einsetzen. Weitere Aufgabe ist die Vernetzung der vielen Seniorengruppen im Kreis. Mindestens einmal im Jahr erhält der Kreistag einen bericht über die Tätigkeit.

Und noch eine Satzung galt es für den Kreistag zu ändern, nämlich jene für die Gebühren der Musikschule. Erster Grund dafür ist, so Beigeordneter Udo Schilling (CDU), dass eine neue Unterrichtsform „Workshop“ eingeführt wird, um auch ein zeitlich begrenztes Musikschulangebot zu schaffen. Vor allem aber versucht der Kreis mit den neuen Gebühren die Folgen der jüngsten Gebührenerhöhung abzumildern. Da hatte nämlich die Erhöhung der gebühren für erwachsene Musikschüler dazu geführt, dass sich einige Teilnehmer abmeldeten. Diesen soll über das Workshop-Konzept und der Senkung der Gebühren der Besuch an der Musikschule wieder schmackhaft gemacht werden.

Um den Kostendeckungsgrad von 40 Prozent aber zu halten, steigen im Gegenzug die Gebühren in den Fächern musikalische Grundausbildung, musikalische Früherziehung und Vorunterweisung im Kindergarten sowie Gruppe ab drei Schüler und die Staffelung der Leihgebühren für Mietinstrumente nach dem Wiederbeschaffungswert „moderat an“ (Schilling).

Derzeit gibt es noch 13 erwachsene Musikschüler an der Einrichtung des Wartburgkreises. Die Gebühreneinnahmen in diesem Bereich sinken, so Schilling, durch die Neuregelung von derzeit 1404 Euro im Monat auf 875 Euro.