Wartburgkreis: Fusion geglückt – Klostermann ist SPD-Vorsitzender

„Wir kommen dort wieder an, wo wir schon einmal waren", sagte Ruhlas ehemaliger Bürgermeister Hans-Joachim Ziegler (SPD) am Samstag bei der Mitgliedervollversammlung der beiden SPD-Kreisverbände Eisenach und Wartburgkreis im Pollmeier-Werk in Creuzburg. 30 Jahre nach der deutschen Einheit haben die beiden Kreisverbände der SPD Wartburgkreis und Eisenach am Sonnabend einstimmig ihre Fusion beschlossen und einen neuen Vorstand gewählt. „Mich berührt dieser Tag, weil ich wieder sehe, wie problemlos wir miteinander auskommen", erklärte Ziegler.

Michael Klostermann (SPD) aus Eisenach wird den geeinten Kreisverband Wartburgkreis nun führen. Er bekam 92 Prozent der Stimmen. Während die bisherige Eisenacher Kreisvorsitzende Heidrun Sachse künftig den Eisenacher Ortsverband leitet, fungiert Maik Klotzbach, der bisher der SPD Wartburgkreis vorstand, nun neben Martin Geißler und Anne Häring als Stellvertreter.

Magere Wahlergebnisse in der Vergangenheit

In kurzen Reden zogen Sachse und Klotzbach ihre Bilanz. Sachse war seit 2013 Kreisvorsitzende in Eisenach. „Wir waren ohnehin schon enger zusammengewachsen, als von außen sichtbar war“, erklärte sie in ihrer Rede. „Wir machen eine gute Arbeit in der Region, das schlägt sich aber leider im Ergebnis nie so richtig nieder“, bilanzierte Sachse auch manches magere Wahlergebnis der letzten Jahre. Bei diesem Versöhnungsparteitag gehe es darum, etwas zu bewegen und den Wert der Sozialdemokratie nach außen zu tragen.

Hans-Joachim Ziegler (links) aus Ruhla bei der Stimmabgabe. Foto: Katja Schmidberger

Klotzbach zeigte sich froh, mit Klostermann einen neuen Lenker gefunden zu haben, der kommunalpolitisch sehr erfahren ist, der der Oberbürgermeisterin von Eisenach auch Paroli bietet und mit dem neuen Kreisvorstand hoffentlich neue Akzente setzen kann. „Ich hoffe, wir gehen bei der Kreistagswahl im nächsten Jahr mit einem besseren Ergebnis raus“, lautete sein Wunsch.

Das ist auch mit das wichtigste Ziel des neu gewählten Kreischefs Michael Klostermann. Man müsse bei der Kreistagswahl 2021 die Pflöcke einschlagen, damit es 2024 gelänge, den Landrat zu stellen, sagte er. Dafür sei es nötig, dass die SPD in den Gemeinden noch präsenter wird.

Weitere Ausbildungsgänge an der Dualen Hochschule

Viele Herausforderungen warten auf die Wartburgregion in den kommenden Jahren. „Wir werden noch verstärkter als jetzt ein Problem mit der Fachkräftesicherung haben“, sagte Klostermann. Deshalb müsse die SPD auch gegen die vom Land geplante Ausdünnung des Berufsschulangebotes in der Region vorgehen. „Die Berufsschulen in Eisenach und Bad Salzungen müssen im Bestand gesichert werden“, so Klostermann.

Er wolle zudem dafür eintreten, dass weitere Ausbildungsgänge an der Dualen Hochschule angesiedelt werden. Klostermann verwies zudem auf den Ausbau der Digitalisierung und forderte, dass Stadt und Kreis bei den Schwerpunkten Wirtschaftsförderung und Tourismusmarketing zukünftig wieder gemeinsame Wege gehen sollen. „Wir müssen gemeinsam dafür streiten, dass Tourismusmarketing und eine Wirtschaftsförderung aus einem Guss sind.“

Ebenso wolle er für den Fortbestand des Landestheaters eintreten. Klostermann verwies auch auf die Unterstützung der Kurbetriebe im Süden des Kreises. Und äußerte die Idee, ob es nicht mit Blick auf die nahende Eingliederung Eisenachs eine Bewerbung von Eisenach, Bad Salzungen und Bad Liebenstein für die Landesgartenschau 2028 geben kann.

Wer führt künftig die SPD der Region?

SPD Wartburgkreis: Vorsitzender Michael Klostermann;

Stellvertreter Anne Häring (Eisenach), Maik Klotzbach (Horschlitt), Martin Geißler (Vacha); Schatzmeisterin Kati Eckhardt, Schriftführerin Heike Schlothauer; Beisitzer Jonny Kraft (Eisenach), Lutz Kromke (Creuzburg), Jürgen Holland-Nell; Kontrollkommssion Petra Hofstetter (Eisenach), Gunter Kunze (Bad-Salzungen), Karin Richardt (Ruhla).

Wahl Ortsverein Eisenach: Vorsitz Heidrun Sachse, Stellvertreter Susanne Köhler und Christian Gieß, Schatzmeister Mario Schar, Schriftführerin Anne Häring, Beisitzer: Sven Raab, Frank Thiele; Mitgliederbeauftragter Heiko Unger.

Geehrt wurden am Sonnabend für 30 Jahre Mitgliedschaft Marlies Schmidt, Meinhard Golm und Klaus Rindschwentner.