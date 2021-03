Wartburgkreis: Haushalt 2021 ist genehmigt

Der rund 163,5 Millionen Euro schwere Haushalt des Wartburgkreises 2021 ist genehmigt, teilt das Landratsamt mit. Die Umlage für Kommunen des Kreises erfülle mit 35,982 Prozentpunkten das Ziel des Kreistages, durch einen geringeren Umlagesatz einen Beitrag zur Entlastung der Kommunen in der Pandemie zu leisten.

Damit verzichte der Kreis zu Gunsten seiner Kommunen auf einen Anteil aus den gegenüber 2020 gestiegenen Umlagegrundlagen für 2021. Die Einnahmen aus der Kreisumlage reduzieren sich im Vergleich zum Vorjahr um gut eine auf rund 44,4 Millionen Euro. Die finanziellen Herausforderungen derweil wachsen, etwa durch die Digitalisierung, die anstehende Gebietsreform (Wartburgkreis/Eisenach) und den kritisierten kommunalen Finanzausgleich.

Der Schwerpunkt der Digitalisierung im Landkreis liegt 2021 bei den Schulen. Das Vorjahr habe gezeigt, dass Deutschland den Anforderungen an den digitalen Unterricht mit den bestehenden Strukturen kaum gerecht werden konnte. Mit Hilfe des Bundes wird im Kreis in allen Schulformen in die Digitalisierung investiert.

Die Einwohnerzahl des Landkreises, wesentliche Bezugsgröße für Zuweisungen, sank auf 118.974 (31.12.2019). Die Schülerzahl stieg jedoch im Vergleich zum Vorjahr leicht auf 10.870.