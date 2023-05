Wartburgkreis Kreis lädt zur Kulturwerkstatt nach Bad Salzungen

Wartburgkreis. Termin ist am 10. Mai im Haunschen Hof in Bad Salzungen

Für Mittwoch 10. Mai, um 17 Uhr lädt das Kulturmanagement des Wartburgkreises zur 6. Kulturwerkstatt in den Haunschen Hof in Bad Salzungen. Hierzu seien insbesondere auch die vielen Vereine und ehrenamtlichen Gruppen, die sich Kunst, Tradition, Brauchtum und Jugendkultur verschrieben haben, eingeladen, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamtes.

Kulturmanagerin Gloria Dittmar möchte dort auch ein Kulturentwicklungskonzept und dessen Zielrichtung diskutieren sowie sich der Frage widmen, wie das vielfältige Vereinsleben im Wartburgkreis optimalen Eingang in das entstehende Konzept finden kann.

Interessierte Vertreter möchten sich via kulturmanagement@wartburgkreis.de oder unter Telefon 03695/61 51 09 bis möglichst zum 7. Mai für die Veranstaltung anmelden.