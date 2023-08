Wartburgkreis: Kurzer Draht zu beruflicher Weiterbildung

Wartburgregion. Weiterbildungsagentur und VHS Wartburgkreis vereinbaren Kooperation

Im Bereich der Dienststelle Eisenach der Arbeitsagentur sind es derzeit 787, im Bereich der Dienststelle Bad Salzungen 461. Das heißt, aktuell sind 1248 Stellen von Unternehmen der Region bei der Agentur als unbesetzt, als offen gemeldet. Dem wollen Agentur und VHS Wartburgkreis mit einer Kooperation begegnen. VHS-Chef Martin Scholz und Holger Bock, Geschäftsführer Operativ der Arbeitsagentur Südwestthüringen, unterzeichneten in Eisenach eine zunächst auf ein Jahr ausgelegt Kooperationsvereinbarung.

Solche Kooperation strebt die Agentur auch mit anderen Volkshochschulen an und hat dazu eigens die Weiterbildungsagentur gegründet. Ziel ist es eine Lücke in der Beratung zu schließen, wendet sich doch das Projekt insbesondere an Menschen, die sich aus einer Beschäftigung heraus weiter-/höher qualifizieren wollen, einen Schulabschluss anstreben oder als Berufsrückkehrer an mögliche neue Anforderungen des Berufs anpassen wollen.

Mittelfristig eine Zäsur in der Arbeitswelt

„Das ist ein Beratungs- und Informationsangebot, das lebensnah, direkt vor Ort zu erleben ist und dabei mögliche Schwellenängste nimmt“, freut sich Landrat Reinhard Krebs über das Projekt. Er sieht eine Zäsur in der Arbeitswelt in den nächsten Jahren auch auf die Wartburgregion zukommen. „In fünf Jahren wird die Arbeitswelt im Wartburgkreis eine andere sein“. Da sei es klug, lebensnahe Angebote parat zu haben und dabei auch auf die große Kompetenz und Nähe zum Menschen der VHS zu setzen. Der so entstehende „unbürokratische, kurze Draht“ zu beruflicher Weiterbildung sei wichtig.

In Eisenach startet das Projekt Mitte Oktober mit sechs Informationsveranstaltungen in der VHS in Eisenach zu ganz unterschiedlichen Themen. Das Besondere daran: Jeweils eine Woche später steht Expertin Kerstin Bracke für Einzelcoachings bereit. Da wird dann die ganz persönliche berufliche Situation und die Wünsche der Menschen analysiert und Wege der (meist auch förderbaren) Qualifizierung, Weiterbildung aufgezeigt, um das ganz persönliche Ziel im Beruf zu erreichen.

Für die VHS Wartburgkreis mit ihren zehn festangestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie rund 120 Dozentinnen und Dozenten ist es, so Scholz, natürlich auch die Möglichkeit, sich diesen Menschen zu präsentieren und vorzustellen. Immerhin gibt es allein in den kommenden zwölf Monaten 350 Kurse aus allen nur denkbaren Bereichen, darunter allein 25, die sich um das Thema „Berufliche Weiterbildung“ drehen. Da geht es, so der Fachbereichs-Leiter Andreas Willershausen, etwa auch darum, „die digitalen Welten der Generationen in Einklang zu bringen“

„Die Möglichkeit, Fachkräfte für den eigenen Betrieb gewinnen zu können, wird zunehmend zur Standortfrage. Daher richtet sich unser Angebot auch speziell an die Arbeitgeber“, so Bock. Auch diese können unter bestimmten Bedingungen dabei gefördert werden, die eigene Mannschaft oder einzelne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiter zu qualifizieren. Dazu gibt es spezielle Beratungen über die Weiterbildungsagentur, die dann auch Spezialisten von Arbeitsagentur und Landesverwaltungsamt mit ins Boot holen kann.