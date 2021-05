Wartburgkreis: Landrat weiter für Schuldenfreiheit

Wartburgkreis. Die Jahresrechnung 2020 des Wartburgkreises ist positiv ausgefallen. Und das trotz Corona-Pandemie.

Landrat Reinhard Krebs (CDU) fordert mit Blick auf die Tatsache, dass der Wartburgkreis trotz der Pandemie weiterhin schuldenfrei ist, auch in Zukunft in der Finanzpolitik alles daran zu setzen, damit man nicht in eine Schuldenfalle gerät. Anlass für seine Wortmeldung ist die jüngste Jahresrechnung, die in 2020 mit einem positiven Ergebnis endete. Das sei so nicht vorauszusehen gewesen, so Krebs.

Die Corona-Pandemie hat die Umsetzung des Haushaltsplanes aber wesentlich beeinflusst. In den ersten Wochen und Monaten der Pandemie sei nicht klar gewesen, welche konkreten finanziellen Auswirkungen den Wartburgkreis treffen würden. Durch Hilfsfonds des Bundes sowie des Landes konnten in 2020 Einnahmeeinbrüche vor allem im Bereich der Volkshochschule, der Musikschule, aber auch der Kfz-Zulassung ausgeglichen werden.

Insbesondere die Erhöhung des Bundesanteils an den Kosten für Unterkunft und Heizung um knapp 25 Prozent führte zu nicht geplanten Mehreinnahmen in Höhe von rund zwei Mio. Euro. Der Landrat betont: „Die für mich sehr schwere Entscheidung zur Schließung von Schulen und Kindergärten war rückblickend betrachtet einer der wesentlichen Gründe, dass wir finanziell glimpflich durch die erste Welle gekommen sind.“ Infolge der Schulschließungen kam es im Bereich der Strom- und Heizkosten zu erheblichen Minderausgaben, die teilweise durch den erhöhten Reinigungsaufwand aufgezehrt wurden. Durch die Schließung sozialer Einrichtungen kamen die im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes geplanten finanziellen Auswirkungen nicht voll zum Tragen. In Summe aller Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes konnte der Wartburgkreis im Haushaltsjahr eine Zuführung an den Vermögenshaushalt von rund 8,4 Mio. Euro erwirtschaften, von denen bereits rund 2,2 Mio. Euro in der Etatplanung enthalten waren.

Krebs: „Das Ergebnis 2020 ist keine Selbstverständlichkeit. Mit Blick auf die Herausforderungen der kommenden Jahre jedoch eine Basis, die es zu halten gilt.“