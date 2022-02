Wartburgkreis: Mehr Frauen in die Politik

Wartburgkreis. Mehr Frauen sollen die Politik in Rathäusern und Landratsämtern mitbestimmen. Der Wartburgkreis beteiligt sich an dem besonderen Projekt.

Der Wartburgkreis gehört zu den zehn ausgewählten Regionen, die sich am „Aktionsprogramm Kommune – Frauen in die Politik“ beteiligen. Die Europäische Akademie für Frauen in Politik und Wirtschaft (EAF) Berlin wird die Regionen bis Sommer 2023 bei der Umsetzung der Vorhaben begleiten und beraten. Ziel ist, den Anteil der Frauen in Rathäusern, im Landratsamt sowie in den kommunalen Vertretungen zu erhöhen. Gefördert wird das Programm vom Bundesgleichstellungsministerium.

Werkstattgespräche für Frauen, Kandidatinnen und Mandatsträgerinnen sollen stattfinden. Es geht darum zu klären, wie ein kommunalpolitisches Amt besser mit einer Familie vereinbart werden kann. Angeboten werden Mentoring- und Qualifizierungsangebote. Zum Auftakt ist ein Treffen in der jeweiligen Region geplant. Außerdem hat sich im Wartburgkreis eine Steuerungsgruppe gebildet, um das Aktionsprogramm vor Ort zu koordinieren.

TLZ-Newsletter für die Wartburgregion Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Wer Interesse hat, kann sich an die Gleichstellungsbeauftragte im Wartburgkreis, Petra Lehmann, wenden, E-Mail: gleichstellungsbeauftragte@wartburgkreis.de.