Wartburgkreis: Mehr Geld für Schulsozialarbeit

Der Wartburgkreis kann für dieses Jahr mit mehr Landesmitteln für den Einsatz und die Ausstattung von Schulsozialarbeit rechnen. Dies teilte die heimische Linke-Landtagsabgeordnete Anja Müller in einer Stellungnahme mit. Es stünden nun rund 923.000 Euro für Schulsozialarbeit im Wartburgkreis bereit. Das seien rund 447.000 Euro mehr als im Vorjahr. Insgesamt, so Müller, sei der Landestopf durch den Änderungsantrag der Linken im Landtag um rund 10 Millionen Euro aufgestockt worden. Im Wartburgkreis könnten 7,6 neue und zusätzliche Vollzeitstellen finanziert werden. Schulsozialarbeit, so Müller, werde als kommunale Aufgabe durch das Land bereits seit gut 10 Jahren aktiv unterstützt.