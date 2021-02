Wartburgkreis: Schlafplätze der Waldohreule

Wie viele Schlafplätze der Waldohreule gibt es noch im Wartburgkreis? Dieser Frage widmet sich jetzt die Fachgruppe „Ornithologie & Vogelschutz“ Bad Liebenstein/Schweina. Sie bittet die Bevölkerung um Mithilfe, um so einen Überblick zu bekommen.

Neben dem Waldkauz ist die Waldohreule eine der häufigsten Eulenarten in Mitteleuropa. Ab Anfang des Winters neigt die Art dazu, sich an traditionellen Schlafplätzen einzufinden. An diesen Stellen können dann, teilweise über Monate hinweg, mehrere Eulen beobachtet werden. Die Anzahlen variieren hierbei von zwei bis zu 15 Vögeln oder mehr.

Meist finden sich die Eulen in größeren Nadelbäumen ein, um tagsüber im dichten Geäst gute Deckung zu genießen. Es gibt aber ebenso Schlafplätze in Laubbäumen, an efeubewachsenen Hauswänden, in Heckenreihen oder in kleineren Büschen. Nicht nur an Waldrändern und Feldgehölzen sind sie zu finden, sondern sogar im Siedlungsbereich in unserer direkten Nachbarschaft.

So können Schlafplätze auch an belebten Straßen, in Parks und auf Friedhöfen, in Gärten und auf Hinterhöfen vorkommen. Viele weiße Kotkleckse und die gräulichen Speiballen (Gewölle), verraten ihre Anwesenheit. Beobachtungen und Hinweise bitte an Daniel Storch, unter Telefon: 0170/5281199, oder an die Naturschutzbehörde des Wartburgkreises: Herr Heck, Telefon: 03695/616702. Auch per E-Mail ist ein Kontakt über umwelt@wartburgkreis.de möglich.