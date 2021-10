Wartburgkreis. Das Landratsamt Wartburgkreis hat für die kommende Woche zwei Baustellen angekündigt

Bis Freitag muss die Straße in Dippach zwischen Einmündung Dorfstraße bis nach Berka wegen Bauarbeiten gesperrt bleiben, teilt das Landratsamt mit. In Marksuhl ist ab 26. Oktober wohl bis zum 13. November die Straße von der Berkaer Straße (L 1023) samt Einmündung Bahnhofstraße bis zum Bushalt am Markt nicht befahrbar. Umleitungen sind ausgeschildert.