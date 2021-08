Wartburgkreis: Verwaltungsgeneration hat den Ruhestand vor Augen

Wartburgkreis. Ende des Jahres geht Wartburgkreis-Jugendamtsleiter Bernd Scheumann in den Ruhestand. Nicht nur dort hat das Stühlerücken begonnen.

Mit Jugendamtsleiter Bernd Scheumann verlässt zum Jahresende der dienstälteste Amtsleiter des Hauses die Verwaltung des Wartburgkreises. Er geht in Ruhestand. Seit Juli 1994 ist Scheumann beim Wartburgkreis beschäftigt. Davor war er ab Februar 1991 schon als Dezernent beim damaligen Landkreis Eisenach tätig. Er gehört damit auch thüringenweit zu den Dinos in diesem Verantwortungsbereich. Auch Viola Stephan, Jugendamtsleiterin in Eisenach, ist kurz vor dem Ruhestand.

Scheumanns Platz im Landratsamt soll die derzeitige Sozialamtsleiterin Peggy Recknagel einnehmen. Die 49-Jährige ist studierte Juristin und seit 2016 in diesem Amt. Für die Besetzung der Sozialamtsleitung hatte es nach Angaben aus der Pressestelle ein Ausschreibungsverfahren gegeben. Das Ergebnis ist noch offen.

Aufgehoben ist dagegen die im Mai ausgelöste Ausschreibung der Geschäftsführung des vereinten Jobcenters Eisenach/Wartburgkreis. Nach Angaben der Pressestelle hatte es keine/n geeignete/n Bewerber/in gegeben. Diese Führungsposition soll neu ausgeschrieben werden. Die bisherigen Jobcenter-Leiter Roland Mahler (63) und Susanne Zenkert hatten sich nicht für diese Aufgabe beworben. Ihre Devise für die Kommandobrücke des Jobcenters: Jugend vor. Ab 2022 ist diese Leitungsposition neu zu besetzen.

Außerdem: Für die Jugendgesundheitspflege sucht der Wartburgkreis einen Arzt oder Ärztin.