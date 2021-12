Wartburgkreis: Wichtel packen 202 Päckchen

In der Wichtelwerkstatt: (v.li.) Sabine Neubert (Sachbearbeiterin Kultur Büro Landrat), André Müller und Bernd Kretzschmar (Rotary Club), Julia Bläser (Assistenz Werksleitung Fa. Hirschvogel), Mario Eckhardt (Rotary Club) und Landrat Reinhard Krebs

Wartburgkreis. Weihnachts-Aktion von Landratsamt und Rotariern.

Die Weihnachtsgeschenke nehmen beinahe ein ganzes Arbeitszimmer im Büro des Landrates ein. Mit der Weihnachts-Päckchen-Aktion des Landratsamtes werden jedes Jahr die Wünsche von Kindern aus Familien mit besonderen persönlichen Schicksalen oder herausfordernden Lebensumständen im Wartburgkreis erfüllt.

In diesem Jahr sind es 202 liebevoll verpackte Geschenke, die in den nächsten Tagen an bedürftige Kinder gehen. Soziale Einrichtungen hatten die Kinder für ein Geschenk angemeldet. „Wir sind sehr froh, dass wir für alle Wünsche Wichtelpaten finden konnten“, freut sich Sabine Neubert aus dem Büro des Landrates.

Spitzenreiter im Päckchenpacken waren dabei die Mitarbeiter des Landratsamtes Wartburgkreis, die 101 Präsente gespendet haben, auch der Rotary Club Bad Salzungen hat sich in diesem Jahr wieder besonders eingebracht: hier kamen 30 Geschenkpakete zusammen. Viele weitere Unternehmen wie die Firma Hirschvogel aus Marksuhl und Einrichtungen machten mit.

Die Weihnachts-Päckchen-Aktion findet seit 18 Jahren statt und wurde vom Rotary Club Bad Salzungen ins Leben gerufen. Zusätzlich zu den bestellten Präsenten packten die fleißigen Wichtel im Büro des Landrates auch rund 100 Geschenktütchen für die Kinder, die derzeit in den Gemeinschaftsunterkünften des Wartburgkreises leben.