Wartburgkreis wirbt um Rückkehrer

Bad Salzungen. Informationstag am Freitag im Landratsamt in Bad Salzungen.

Der nächste Pendler- und Rückkehrertag im Wartburgkreis findet am Freitag, 30. Juni, von 15 bis 19 Uhr im Landratsamt Wartburgkreis, Erzberger Allee 14 in Bad Salzungen statt.

Wie das Landratsamt weiter mitteilt, können sich an diesem Tag Interessierte über die Chancen des regionalen Arbeitsmarktes informieren und Tipps zur Jobsuche erhalten. Der Tag sei eine ideale Gelegenheit für Pendler, Rückkehrer und potenzielle Zuwanderer, um sich bei der Wirtschaftsförderung des Wartburgkreises, der Thüringer Agentur für Fachkräftegewinnung (ThAFF) sowie weiteren Partnern wie der Agentur für Arbeit, schnell und kompakt über ihre berufliche Zukunft in der Wartburgregion zu informieren.

Die meisten offenen Stellenin Thüringen

„Jeder Pendler, den wir an einen Arbeitsplatz im Landkreis zurückgewinnen können, ist gleichzeitig natürlich auch ein Gewinn für die ganze Region. Aktuell sind wir der Thüringer Landkreis mit dem größten Angebot offener attraktiver Arbeitsplätze und es wäre unseren prosperierenden Unternehmen zu wünschen, dass sie auch die entsprechenden Fachkräfte finden. Darüber hinaus reduziert sich mit jeder Verringerung des Pendlerverkehrs auch die Belastung unserer Verkehrswege und damit auch der Anwohner stark frequentierter Straßen“, so Landrat Reinhard Krebs (CDU) zur Situation im Wartburgkreis.

Hersfeld-Rotenburgist Spitzenreiter

20.427 Beschäftige pendeln derzeit zum Arbeiten aus dem Wartburgkreis, am häufigsten mit 4448 Auspendlern in die Region Hersfeld-Rotenburg in Hessen. Weitere Ziel-Regionen sind Fulda in Hessen mit 2970 Auspendlern und Gotha mit 2358 Auspendlern.

Alle Informationen zum Pendler- und Rückkehrertag sind auf der Webseite der ThAFF unter: www.thaff-thueringen.de/pendlertage zu finden.