Wartburgregion: 13.376,50 Euro an Bußgeldern bei 138 Corona-Verstößen

Offiziell heißt die Teststelle für Corona am Klinikum in Eisenach „Corona-Abstrich-Punkt".

Insgesamt 13.376,50 Euro hat das für Eisenach und Kreis zuständige Gesundheitsamt des Wartburgkreises an Bußgeldern wegen Verstößen gegen Corona-Auflagen bisher verhängt, so das Landratsamt auf Anfrage. Seit April wurden 138 Verstöße festgestellt. „Bußgelder haben dem Grunde nach einen erzieherischen Charakter. Etwaige Einnahmen gehen insoweit in den Gesamthaushalt ein“, so das Landratsamt. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.