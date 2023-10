Wartburgregion: Ängste in Krisenzeiten

Wartburgregion. Es gibt ein umfangreiches Programm zur Woche der Seelischen Gesundheit im Wartburgkreis.

Bereits zum vierten Mal in Folge finden im Rahmen der Woche der Seelischen Gesundheit, vom 15. bis 19. Oktober unter dem Motto „Ängste in Krisenzeiten“ vielfältige Veranstaltungen rund um das Thema der seelischen Gesundheit statt. Dazu lädt das Landratsamt alle Generationen, Lehrkräfte, Fachkräfte, Führungskräfte, Betroffene, Angehörige, Eltern sowie alle Interessierten ein, an kostenfreien Veranstaltungen teilzunehmen.

Unter den fast 50 Veranstaltungen sind Filmvorführungen zu Depression, Leistungsdruck und Schulverweigerung, Vorträge zu Krankheitsbildern, Umgang mit Medien, Psyche, Vorsorgemöglichkeiten, Ernährung, Stressregulation. Ferner gibt es offene Sprechstunden, Tage der offenen Türen, Themenabende, Workshops, Buchlesungen und Mitmachangebote wie Waldbaden, Eltern-Kind-Turnen, Wandern, Autogenes Training und Lachyoga. Programm: https://www.wartburgkreis.de/leben-im-wartburgkreis/gesundheit oder unter www.wartburgkreis.info.

Anfragen unter Telefon: 03695/ 617432 oder 03695/ 617419