Bereichsleiter Stephan Herrmann arbeitet in der Eisenacher Außenstelle der Agentur für Arbeit.

Wartburgregion. Für Arbeitgeber in systemrelevanten Bereichen.

Wartburgregion: Agentur schaltet neue Hotline

„Viele Unternehmen in den sogenannten systemrelevanten Bereichen des Einzelhandels, der Logistik/Spedition, der Landwirtschaft und des Gesundheitswesens haben aufgrund der Corona-Krise zusätzlichen Arbeitskräftebedarf. Wir haben für diese Arbeitgeber eine zusätzliche Dienstleistung installiert“, sagt der für die Wartburgregion zuständige Arbeitsagentur-Bereichsleiter Stephan Herrmann. Ab sofort bietet der Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit solchen Unternehmen die Möglichkeit, ihre Stellenangebote für Tätigkeiten in systemrelevanten Bereichen über die extra eingerichtete Job-Hotline für die Region unter Telefon 03681/82-2928 (Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr) oder per E-Mail: Suhl.Arbeitgeberservice@arbeitsagentur.de zu melden.

