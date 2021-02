Wartburgregion: Busse fahren, Müll wird geholt

Die Busse fahren wieder in Eisenach und im Wartburgkreis. Am Zentralen Busbahnhof in Eisenach wird der Schnee geräumt.

Die ältere Dame, die Dienstagvormittag am Busbahnhof in Eisenach wartet, ist froh, dass ihr Linienbus wieder fährt. Morgens war sie in Marksuhl eingestiegen und pünktlich zum Arzttermin in Eisenach gekommen. Den wollte sie auf keinen Fall absagen, schließlich hatte sie ein Vierteljahr darauf gewartet. Jetzt möchte sie wieder nach Hause. Am Dienstag sind die Busse sowohl über Land als auch in der Stadt wieder gefahren, wenn auch mit Verspätungen.

Leute brauchen mehr Zeit beim Ein- und Aussteigen

Der Straßenzustand aufgrund von Schnee und Glätte ließ nur langsames Fahren zu. Auch waren Haltestellen nicht zugänglich, weil sich dort Schneehaufen als Folge der Räumung der Straßen per Schiebeschild getürmt haben. Fahrgäste brauchten daher beim Aus- und Einsteigen mehr Zeit.

„Das Räumen der Haltestellen ist Sache der Gemeinden“, weist Horst Schauerte, Vorstand des Unternehmens Wartburgmobil hin. Das klappe in einigen Orten sehr gut, in anderen weniger. Laut seiner Aussage konnte das Fahrplanangebot „bis in den letzten Winkel“ gefahren werden. In einem Fall habe der Busfahrer entschieden, umzukehren, weil die Verspätung in Treffurt bereits zu groß war. Die Linienfahrt sollte bis Eschwege gehen.

Am Montag waren wegen des Schneechaos gar keine Busse gefahren. Die Müllentsorgung war ebenfalls eingestellt worden. „Da wir auch samstags arbeiten, ist unser Plan, dass sich die Termine um einen Tag verschieben“, sagt Dieter Trümper, Geschäftsführer des Verbands für Abfallwirtschaft.

Am Dienstag hatten die Müllentsorger vor allem in Eisenach Probleme, an die Tonnen zu gelangen, die hinter hohen Schneebergen standen. Im bergigen Ruhla ist die Abfuhr abgebrochen worden. „Wir tun unser Möglichstes, wo wir hinkommen, nehmen mir mit“, so Trümper. Sollte das nicht der Fall sein, wird gebeten, sich mit Restmüllsäcken zu behelfen, die beim nächsten Termin mit der Tonne entsorgt werden.