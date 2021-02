Wartburgregion im Winter: Gemeinschaftsaktionen schweißen zusammen

Janine Scherg (links) und Heiko Jäger befreien den Bergmannsweg in Förtha in einer Gemeinschaftsaktion von Schnee. Der Winterdienst wird so unterstützt.

Winterdienst, seit den zurückliegenden Tagen mit ergiebigem Schneefall und mitunter heiklen Straßenverhältnissen ist dieses Wort in aller Munde. Vielfach klagen Menschen, dass die Beräumung der Schneemassen nicht schnell genug geht, natürlich in ihrem Beritt. Es gibt aber auch zahlreiche Beispiele in Städten und Gemeinden der Wartburgregion, wo Menschen Selbstinitiative ergriffen, weil sie verstehen, dass der Winterdienst nicht überall zur gleichen Zeit sein kann und das Pensum in diesem Jahr besonders groß ist.