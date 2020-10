Wartburgregion: Klostermann will Vorsitzender des SPD-Kreisverbands werden

Die SPD-Kreisverbände Wartburgkreis und Eisenach werden am Samstag auf einem gemeinsamen Kreisparteitag fusionieren und einen neuen Kreisvorstand wählen. Der bisherige Kreisvorsitzende im Wartburgkreis, Maik Klotzbach, hat im Vorfeld angekündigt, nicht für den neuen Vorsitz kandidieren zu wollen.

„Ich habe die Arbeit als Kreisvorsitzender gern gemacht, auch wenn die Zeiten für die Parteien momentan nicht gerade rosig sind“, so Klotzbach. Berufliche und private Gründe sowie zahlreiche Verpflichtungen als Ortsteilbürgermeister, Kreistagsmitglied und Vorsitzender des Sozialausschusses im Kreistag hätten ihn dazu veranlasst, im neuen Kreisvorstand etwas kürzer treten zu wollen. Klotzbach kündigte an, als stellvertretender Vorsitzender für die Wahl beim Parteitag zur Verfügung zu stehen.

Maik Klotzbach möchte stellvertretender Kreisvorsitzender werden. Foto: Norman Meißner

Wie weiter bekannt geworden ist, will Michael Klostermann, Vorsitzender der SPD-Fraktion im Eisenacher Stadtrat, als Vorsitzender für den fusionierten Kreisvorstand kandidieren: „Ich bin bereit, zusätzliche Verantwortung zu übernehmen“. Erst kürzlich war der 41-Jährige in den Landesvorstand der SPD gewählt worden. Klostermann nennt die aktuellen Herausforderungen für die Wartburgregion und für seine Partei „gewaltig“. Er wolle seine „ganze Kraft dafür einsetzen, diese Herausforderungen zu meistern“. Bei der vorgezogenen Kreistagswahl im zweiten Quartal 2021 soll die SPD seiner Aussage nach „deutlich zulegen“.

Im Kreistag des Wartburgkreises hat die SPD aktuell vier Sitze und bildet eine gemeinsame Fraktion mit den Grünen, die drei Mandate haben. Die Fraktion im Eisenacher Stadtrat zählt derzeit vier Mitglieder.

Klostermann betont, sich auch auf Landesebene dank seiner „guten Vernetzung als Fürsprecher für die gesamte Wartburgregion“ einsetzen zu wollen, „damit die Region weiter der wirtschaftliche Motor Thüringens bleibt“.

Die bisherige Vorsitzende des Eisenacher Stadtverbands, Heidrun Sachse, wird nicht für den neuen Kreisvorstand kandidieren, sagte sie auf Anfrage unserer Zeitung. In der Folge werde ein Ortsverein in Eisenach gegründet, dessen Vorsitz sie gern übernehmen möchte. Der Fusionsparteitag findet am Sonnabend, 10. Oktober, bei der Firma Pollmeier in Creuzburg statt.