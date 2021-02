Wartburgregion: Mehr Corona-Kranke im Krankenhaus

Im Eisenacher St.-Georg-Klinikum wurden mit Stand vom Freitag 21 Personen aufgrund einer Erkrankung mit dem Coronavirus auf der Isolierstation behandelt. Nach Angaben des Klinikums befinden sich zusätzlich drei Patienten auf der Intensivstation.

Die 7-Tage-Inzidenz für den Wartburgkreis betrug nach Angaben des Robert-Koch-Institutes am Freitag 119,4, in Eisenach lag der Wert bei 56,8. Gemeldet hat das Gesundheitsamt 214 aktive Infektionen im Wartburgkreis. In der Stadt Eisenach stieg der Zahl der aktiven Infektionen ebenfalls auf 33 Fälle.