Wartburgregion: Neuschnee in Höhenlagen verbessert Wintersportbedingungen

Winter-Idylle pur: Ein verschneiter Baum am Wanderparkplatz Glasbach am Rennsteig oberhalb von Ruhla am Freitagabend.

Ruhla Am Wochenende werden reichlich Ausflügler in der Südwestthüringer Bergregion erwartet.

Reichlich Neuschnee im Dachgeschoss der Wartburgregion lockte schon am Freitag, 8. Januar, zahlreiche Menschen in die verschneite Landschaft. Selbst noch in der Dunkelheit des Abends waren Langläufer mit Stirnlampe auf den bekannten Strecken um Ruhla und Brotterode unterwegs. Der Loipengarten in Ruhla hat die Beleuchtung noch nicht in Betrieb. Erst nach 17 Uhr leerten sich die zentralen Parkplätze etwa auf Glasbach, wurden Kinder und Schlitten im Auto verpackt. Der intakte Winterdienst bekam während der Abendstunden und auch in der Nacht reichlich Arbeit.

Im anstehenden Wochenende mit bester Wettervorhersage erwartet die Südwestthüringer Bergregion erneut zahlreiche Ausflügler, zumal beim Biathlon-Weltcup in Oberhof keine Zuschauer zugelassen sind und die Stadt so gut wie abgeriegelt ist. Die Situation für die Loipennutzer in und um Ruhla hat sich durch den Neuschnee leicht verbessert. Einige Kilometer Skispur haben die Freunde des dünnen Brettes in den vergangenen Tagen auch eigenfüßig in den Schnee gelegt.