Wartburgregion: Weihnachtsbäume aus heimischen Wäldern

Jens Wiegand von der Seebacher Gärtnerei Stahl präsentiert einem Kunden am Verkaufsplatz in Wutha-Farnroda Weihnachtsbäume.

Wer in diesem Jahr einen Weihnachtsbaum aus heimischen Wäldern erwerben oder ihn gar selbst schlagen will, der hat dazu durchaus Gelegenheiten, allerdings in überschaubarem Ausmaß und nicht in den Wäldern um Eisenach. Dort wird sowas erst in ein, zwei Jahren wieder möglich. Es gibt Nadelholz-Neuanpflanzungen im Bereich Hohe Sonne und Breitengescheit.