Warten auf Südumfahrung Behringen

Der mangelbehafte Straßenzustand in der B 84-Ortsdurchfahrt von Behringen ist nach mehreren Jahren und Etappen der Bautätigkeit mit der Freigabe am 11. Dezember vorigen Jahres zwar verschwunden, aber die Belastungen für die Anwohner der Hauptstraße geblieben. Noch immer wälzt sich täglich eine kaum endende Blechlawine durch die Hauptstraße dieses Ortsteils der Gemeinde Hörselberg-Hainich sowie durch die Landstraße des Ortsteils Reichenbach.

Inzwischen seit zwei Jahrzehnten kämpfen die Behringer und die Reichenbacher mit der Bürgerinitiative Südumfahrung um die Verwirklichung des Straßenbauprojekts Ortsumgehung Behringen – Reichenbach. Die Strecke, die gemäß des Bundesverkehrswegeplans 2030 im vordringlichen Bedarf Einordnung fand, wird von den Behörden als schnellste Nord-Süd-Verbindung im Westen Thüringens zwischen den Autobahnen 4 und 38 angesehen.

Mit dem Bau der 8,8 Kilometer langen Umfahrung erhält auch die Kur- und Rosenstadt Bad Langensalza eine schnellere Anbindung an den Wirtschaftsraum Eisenach. Obwohl die Verantwortlichen intensiv am Projekt arbeiten, müssen sich die Behringer weiter in Geduld üben. „Die Einleitung des Planfeststellungsverfahrens ist für 2024 geplant“, sagt Stephan Saalfeld, Referatsleiter im Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr. Für die Planfeststellung vergehen zwei bis drei Jahre. Die Träger öffentlicher Belange, also Gemeinden, Unternehmen und Verbände, werden im Planfeststellungsverfahren gehört – und per Auslegung auch die Bürger.

Innerhalb des Linienabstimmungsverfahrens legten die Verantwortlichen bereits im Vorjahr die Vorzugslinie für das Vorhaben fest. Andere Varianten wurden verworfen. „Die Beauftragung der Vorentwurfs- und Entwurfsplanung erfolgte im Anschluss an die Linienabstimmung im Jahr 2020“, erzählt der Referatsleiter. Die Verkehrsuntersuchung für das entsprechende Streckenkonzept der B 84 liegt ebenfalls seit 2020 der Behörde vor. Erst nach dem Erlangen des Baurechts kann mit einem Baubeginn gerechnet werden.

Die Einstellung der Mittel in den Bundeshaushalt und die Umsetzung der Ausführungsplanung rauben abermals zwei bis drei Jahre. „Insofern ist mit einem Baubeginn nicht vor 2029 zu rechnen“, sagt Saalfeld. Nach derzeitigem Planungsstand entstehen für die Umfahrung zehn ingenieurstechnische Bauwerke. Dabei handelt es sich um kleine Brücken mit Spannweiten von acht bis 19 Metern.

Geschätzte Kosten sindinzwischen um einiges gestiegen

Die Neubaustrecke zweigt auf Höhe der Kreisstraße 1a nach Hütscheroda von der alten B 84-Piste ab, verläuft südlich des Gewerbegebietes und von Behringen, schwenkt östlich von Oesterbehringen nach Norden, um nordöstlich von Reichenbach wieder auf die alte Trasse anzuknüpfen. Die Südumfahrung erhält Anschlüsse an die Kreisstraße 503 (ehemalige Landesstraße 2120) nach Wolfsbehringen, an die L 1029 nach Friedrichwerth (Kreis Gotha) und bei Reichenbach an die K 514 (früher L 2122) nach Tüngeda. Die Gesamtkosten taxierten die Verantwortlichen im Jahr 2013 noch auf 25,5 Millionen Euro; inzwischen liegen sie bei 27,3 Millionen Euro. „Die Planungskosten können jetzt noch nicht genau beziffert werden – in der Regel liegen diese bei solchen Projekten zwischen zwölf – 20 Prozent der Baukosten“, führt der Referatsleiter an.